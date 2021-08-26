Були чутні вибухи: в Києві на Позняках вночі горів будинок

Увечері 25 серпня в Києві на Позняках загорівся приватний будинок, передає «Київ Оперативний».

«Серйозна пожежа на Позняках. Попередньо, в районі вулиці Зовнішньої палає приватний будинок. Місцеві кажуть, що чули також деякі вибухи», — йдеться у повідомленні.

Будинок знаходиться в районі вулиці Зовнішня. Полум'я здіймалося вгору на кілька метрів.

У ДСНС уточнили, що пожежа була за адресою: вулиця Григоренка, 12-А у приватному житловому будинку. Площа становить 100 квадратних метрів.

Зараз пожежу вдалося приборкати, постраждалих немає. Інформація про вибухи не підтвердилася. Можливо, це «стріляв» від вогню шифер на даху будинку.

Як з'ясувалося, у будинку ніхто не жив останнім часом, туди навіть не були проведені вода та світло. Проте власники не виключають підпал — нібито у них був конфлікт з кимось.

Нагадаємо, у цей же день у Вінниці в Старому місті сталася велика пожежа на площі 700 квадратних метрів.

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