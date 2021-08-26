26.64 / 26.84 31.12 / 31.47
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Були чутні вибухи: в Києві на Позняках вночі горів будинок

7:28 26 серпня 2021
пожежа

Увечері 25 серпня в Києві на Позняках загорівся приватний будинок, передає «Київ Оперативний».

«Серйозна пожежа на Позняках. Попередньо, в районі вулиці Зовнішньої палає приватний будинок. Місцеві кажуть, що чули також деякі вибухи», — йдеться у повідомленні.

Будинок знаходиться в районі вулиці Зовнішня. Полум'я здіймалося вгору на кілька метрів.

У ДСНС уточнили, що пожежа була за адресою: вулиця Григоренка, 12-А у приватному житловому будинку. Площа становить 100 квадратних метрів.

Зараз пожежу вдалося приборкати, постраждалих немає. Інформація про вибухи не підтвердилася. Можливо, це «стріляв» від вогню шифер на даху будинку.

Як з'ясувалося, у будинку ніхто не жив останнім часом, туди навіть не були проведені вода та світло. Проте власники не виключають підпал — нібито у них був конфлікт з кимось.

Нагадаємо, у цей же день у Вінниці в Старому місті сталася велика пожежа на площі 700 квадратних метрів.

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

лічильники

Нові тарифи на електроенергію: як українцям вписатися в норму й платити менше

Ротару

Софія Ротару «змусила» танцювати під свою пісню подругу Зеленського Кравець та її доньку Марію

Перший дзвоник

«Перший дзвоник"-2021: чи буде у школах свято

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.