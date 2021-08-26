«Дивно, але я майже не відчуваю власних ніг, не можу ходити»: масаж став причиною смерті жінки в Чернігові

Після сеансу масажу у постраждалої 58-річної Тетяни Бенько почали відмовляти ноги, а коли її госпіталізували, з'ясувалося, що у жінки поламані шийні хребці. Врятувати Тетяну не змогли. Нещодавно у прокуратурі Чернігова повідомили, що експертиза підтвердила провину масажистки, після чого їй було пред'явлено підозру у вбивстві з необережності. Рідні померлої жінки довгий час не давали коментарів, але зараз чоловік покійної розповів «ФАКТАМ» деталі події, які шокують.

«Дружині пошкодили спинний мозок в шийному відділі»

— Експертиза, на результати якої ми довго чекали, підтвердила, що між діями масажистки та смертю моєї дружини є причинно-наслідковий зв'язок. Тані пошкодили спинний мозок в шийному відділі, — розповів «ФАКТАМ» Микола Бенько. — До цієї масажистки дружина прийшла вперше у житті. А почалося все з того, що Таня ще за кілька років до цих подій поламала руку. Кістка зрослася нормально, але залишалися тупі болі. Колеги (Таня працювала на митниці) порадили походити на масаж. Одна співробітниця дала їй візитку масажистки — мовляв, у неї у самої була схожа проблема і саме ця спеціалістка їй допомогла. Дружина повірила хорошим відгукам і записалася на масаж.

— Процедура проводилася у клініці?

— Ні. Масажистка приймала клієнтів прямо у своїй квартирі. Це було зовсім поруч з Таніною роботою, і дружина зраділа, що не потрібно далеко їхати… Пішла туди після зміни. Додому повернулася в не дуже доброму стані. Поскаржилася, що ломить усе тіло. Розповіла, що просила масажистку допомогти саме з рукою, але та сказала, що тут потрібен масаж спини. Після чого ще попросила Таню сісти й попередила: «А тепер буде трошки «мануалки». І різко повернула Тані голову — по два рази в кожен бік. «У той момент у мене в шиї щось хруснуло, — описувала свої відчуття дружина. — Потемніло в очах. Мені навіть здалося, що я на пару секунд відключилася». Але масажистка запевнила її, що все гаразд, так і має бути.

Того ж вечора Таня зателефонувала колегам, які ходили до цієї масажистки, і запитала, як було у них. Ті почали заспокоювати: мовляв, іноді після масажу дійсно ниє все тіло, треба перетерпіти. Ніч Таня практично не спала. Наступного дня сказала, що краще не стало, навпаки, «ноги наче стали ватяними». Проте вона попросила відвезти її на роботу. Але зміну висидіти не змогла — вдень на таксі поїхала додому. Увечері вже насилу могла піднятися з ліжка.

«Дивно, але я практично не відчуваю власних ніг, — говорила дружина. - Не можу ходити, вони підгинаються».

За словами Миколи, він хотів відвезти дружину в лікарню, але Тетяна заперечувала:

— Просила мене почекати хоча б до ранку: раптом за цю ніч мине. Даремно я її послухав. Тому що стало тільки гірше. Вранці у неї вже почали німіти й руки. Вона навіть не могла сама сходити в туалет. Я зрозумів, що зволікати більше не можна, і викликав швидку. Таню госпіталізували.

Про те, що насправді сталося з його дружиною, Микола дізнався після того, як Тетяні зробили комп'ютерну томографію:

— КТ показало пошкодження шийних хребців і спинного мозку. Як мені пояснив лікар, кістка пробила спинний мозок, тому у дружини й почали поступово відмовляти кінцівки. Я розумів, що це погано, але навіть не думав, що це може призвести до смерті. І я, й діти були впевнені, що Таня обов'язково видужає. Купували всі необхідні ліки…

«Масажистка, як з'ясувалося, вчилася на ветеринара»

— На жаль, краще Тані не ставало, — продовжує Микола. — Вона почала згасати. Її голос звучав все тихіше, їй вже було складно навіть розмовляти. Був момент, коли вона попросила мене підняти її в туалет. Я спробував, але нічого не вийшло — у неї вже все тіло було знерухомлене… Таня намагалася поворушити хоча б пальцями ніг, але навіть це не виходило.

Тетяна Бенько померла на шосту добу після масажу.

— Це сталося вночі, але нам з дочкою чомусь навіть ніхто не зателефонував, — з болем згадує Микола. — Вранці я, як завжди, прийшов у лікарню, приніс дружині сніданок. Заходжу в палату, а її там немає. І дізнаюся, що ще о третій годині ночі моєї Тані не стало…

Виявилося, близько одинадцятої вечора їй стало дуже погано. Лікарі надали їй допомогу, зробили уколи, вона заснула. І вже не прокинулася.

— Після того, що сталося масажистка не виходила з вами на зв'язок?

— Сама не виходила, але до неї приїжджали донька й зять. Показавши фотографію Тані, запитали, чи робила вона їй масаж. Та підтвердила, що робила. Діти докладно розповіли, як вона померла. Масажистка відразу почала заперечувати свою провину: «Я не могла їй зробити нічого такого. Я тут ні до чого». Хоча лікарі в лікарні відразу сказали, що таку травму неможливо отримати, наприклад, якщо просто вдаритись. Пояснили, що подібне відбувається, якщо людині різко повертають або нахиляють голову. А саме так усе й описувала Таня.

— У масажистки є медична освіта?

— Як з'ясувалося, вона вчилася на ветеринара. Потім стала позиціювати себе як косметолога, майстра з шугарингу (один зі способів епіляції. — Авт.) І масажиста. На візитці, яку вона давала дружині, ще було написано «мануальна терапія». Такий собі універсальний фахівець.

У фейсбуці 49-річна масажистка називала себе «дипломованим косметологом з дворічним стажем» і «професійним масажистом-реабілітологом, що має стаж понад 20 років». До трагедії жінка активно рекламувала свої послуги в соцмережах.

— І це при тому, що працювала вона, як з'ясувалося, нелегально, — каже Микола Бенько. — Просто приймала людей вдома. Зрозуміло, що ні Таня, ні інші її клієнти всі ці нюанси не перевіряли. У нас мало кого бентежить, якщо майстер ось так приймає у себе у квартирі. Люди навіть не просять показати диплом — якось незручно… Та й навіщо, якщо подруги порадили? Ми з Танею, на жаль, теж так міркували. Я навіть у страшному сні не міг уявити, що ось так втрачу дружину. Молоду, гарну, повну сил… Тільки подивіться, який вона мала гарний вигляд. Ми прожили разом 37 років, виховали двох дітей… Та я досі не можу повірити, що Тані більше немає.

Сама масажистка всіляко уникає контактів з пресою і не дає жодних коментарів. А її адвокатка наполягає, що вина підзахисної не доведена.

— Вручена підозра ґрунтується на припущеннях, — прокоментувала ситуацію телеканалу СТБ адвокатка масажистки Наталія Дубовик. — Доказів того, що вона робила масаж саме так, як вказано у підозрі, немає. Сподіваюся, її виправдають.

У прокуратурі ж, навпаки, стверджують, що вину масажистки підтвердили експертизи.

«Встановлено, що підозрювана під час проведення масажу тіла долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого завдала їй тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі, — повідомили у пресслужбі прокуратури Чернігівської області. — Під час досудового слідства проведено низку судових експертиз, згідно з висновками яких тілесні ушкодження мають причинно-наслідковий зв'язок з настанням смерті потерпілої. Масажистці пред'явлено підозру у вбивстві з необережності».

Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Масажистка різко повернула жінці шию, в результаті чого зламалися шийні хребці (фото Pixabay)

«Якщо щось турбує, спочатку зверніться до фахівця — невролога або ортопеда»

Як, вирушаючи на масаж, потрапити до дійсно хорошого фахівця? І чи безпечно ходити на подібні процедури «на квартиру»?

— Масаж буває різний, — розповів «ФАКТАМ» ортопед, травматолог і вертебролог Валерій Бахмут. — Якщо людина просто хоче піти розслабитися, щоб її, умовно кажучи, погладили, — це одна справа. І зовсім інша, якщо людина йде щось лікувати. В такому випадку це вже лікувальний масаж, який має робити фахівець з медичною освітою. У законодавстві це, на жаль, не прописано, але, якщо людина дорожить своїм здоров'ям, їй варто це враховувати. Більш того, на лікувальний масаж бажано приходити за призначенням лікаря. Якщо щось турбує, спочатку необхідно звернутися до фахівця, наприклад, невролога або ортопеда. Лікар вас огляне, збере анамнез, за необхідністю направить на МРТ. І тільки потім скаже, яке саме лікування вам потрібно, чи допоможе масаж і який це має бути масаж.

У таких питаннях в жодному разі не можна орієнтуватися на поради друзів і знайомих, які розповідають, що «у них теж так боліло», вони пішли до такого-то масажиста і все минулося. Всі ми різні, і конкретно ваша проблема може бути спровокована хронічним захворюванням, про яке ви навіть не здогадуєтесь. Це можуть бути проблеми з серцем, гіпертонія або, не дай боже, онкологія. В такому випадку масаж вам не просто не допоможе, а тільки зашкодить.

Багато хто чомусь упевнений, що лікувальний масаж корисний кожному, але це далеко не так. Ще одна поширена помилка — «про всяк випадок» самому сходити на МРТ, а потім на масаж. Це теж неправильно. Тільки лікар може сказати, чи потрібно МРТ в принципі, і якщо так, то які ділянки необхідно досліджувати. Не треба просто так витрачати гроші на МРТ усього організму. І результати МРТ-дослідження, знову-таки, перш за все має дивитися лікар, а не масажист.

— Якщо лікар таки порадив масаж, як вибрати масажиста? Щоб дійсно потрапити до хорошого фахівця.

— Найкраще робити лікувальний масаж у медичній установі. У клініці пацієнту у 95 відсотках випадків допоможуть і, що найголовніше, як мінімум не зашкодять. Знову ж, у вас на руках залишиться медичний висновок з печаткою, та за будь-яких нюансів вам не доведеться встановлювати відповідальну особу та доводити, чи були ви взагалі на цьому масажі. На квартирах подібні документи зазвичай не видають. Є й інші нюанси. Масажний стіл мають правильно обробляти після кожного пацієнта, на ньому повинен лежати одноразовий флізелін, а саме приміщення треба обробляти кварцевою лампою. Особливо це важливо зараз, під час пандемії коронавірусу. Чи дотримуються цих правил на квартирах? Я не сперечаюся, що є фахівці, які вдома роблять хороші речі. І якщо ви вже вирішили йти до масажиста на квартиру, попередньо почитайте про нього відгуки в Інтернеті та не соромтеся попросити у нього диплом про медичну освіту. Ви маєте на це право, адже йдеться про ваше здоров'я.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у Вінниці після відвідування стоматологічної поліклініки помер 52-річний чоловік. Він звернувся до стоматолога із зубним болем, йому надали допомогу. Але замість поліпшення чоловікові стало дуже погано, незабаром він впав у кому, а потім помер.

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