Штам Delta підтверджений: кількість інфікованих COVID-19 у «Молодій гвардії» збільшилася

У найбільшому вітчизняному дитячому оздоровчому центрі «Молода гвардія», розташованому в Одесі, кількість уражених COVID-19 дітей та дорослих збільшується.

Як повідомили в ГУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», станом на 25 серпня зареєстрований вже 81 випадок інфікування.

Відзначається, що «для локалізації та ліквідації групової захворюваності спільно з департаментом охорони здоров'я обладміністрації розроблений план заходів, виконання якого лікарі-епідеміологи центру контролюють щодня, працює лікар-інфекціоніст».

За контактними дітьми встановлено медичне спостереження, посилені заходи щодо дотримання режимних процедур.

Тим часом у 30 дітей з-поміж відпочивальників і 3 вожатих за результатами досліджень столичною лабораторією вже підтверджено штам Delta. Зараз на ізоляції в дитячому центрі залишається 41 людина, на самоізоляцію переведено понад 400 дітей.

Нагадаємо, за офіційними даними, всі діти прибули на відпочинок з медичною документацією, яка підтверджує відсутність контакту з інфікованими хворими.

Через ускладнення епідситуації розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної НС природного характеру регіонального рівня, пов'язаної з поширенням COVID-19, тематичну зміну для таборів «Сонячний» та «Зоряний» завершили достроково.

«Організовані групи дітей з різних областей України роз'їхалися по домівках, на місця постійного проживання, щоб виключити поширення серед них захворювання», — повідомили в адміністрації «Молодої гвардії».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що поліція почала розслідування за фактом масового зараження COVID-19 дітей та дорослих в оздоровчому центрі «Молода гвардія», розташованому в Суворовському районі Одеси.

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