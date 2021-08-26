Штам Delta підтверджений: кількість інфікованих COVID-19 у «Молодій гвардії» збільшилася
У найбільшому вітчизняному дитячому оздоровчому центрі «Молода гвардія», розташованому в Одесі, кількість уражених COVID-19 дітей та дорослих збільшується.
Як повідомили в ГУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», станом на 25 серпня зареєстрований вже 81 випадок інфікування.
Відзначається, що «для локалізації та ліквідації групової захворюваності спільно з департаментом охорони здоров'я обладміністрації розроблений план заходів, виконання якого лікарі-епідеміологи центру контролюють щодня, працює лікар-інфекціоніст».
За контактними дітьми встановлено медичне спостереження, посилені заходи щодо дотримання режимних процедур.
Тим часом у 30 дітей з-поміж відпочивальників і 3 вожатих за результатами досліджень столичною лабораторією вже підтверджено штам Delta. Зараз на ізоляції в дитячому центрі залишається 41 людина, на самоізоляцію переведено понад 400 дітей.
Нагадаємо, за офіційними даними, всі діти прибули на відпочинок з медичною документацією, яка підтверджує відсутність контакту з інфікованими хворими.
Через ускладнення епідситуації розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної НС природного характеру регіонального рівня, пов'язаної з поширенням COVID-19, тематичну зміну для таборів «Сонячний» та «Зоряний» завершили достроково.
«Організовані групи дітей з різних областей України роз'їхалися по домівках, на місця постійного проживання, щоб виключити поширення серед них захворювання», — повідомили в адміністрації «Молодої гвардії».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що поліція почала розслідування за фактом масового зараження COVID-19 дітей та дорослих в оздоровчому центрі «Молода гвардія», розташованому в Суворовському районі Одеси.
384
Читайте також: Агресивний штам коронавірусу Delta: українцям загрожують нові карантинні обмеження
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter