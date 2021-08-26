У двох смертельних ДТП на Вінничині загинули чотири людини
У Вінницькій області, де нещодавно автомобіль, що вилетів на узбічча та вбив двох жінок-пішоходів, сталися дві смертельні ДТП, які забрали життя чотирьох людей, у тому числі й 14-річної дівчинки.
Як повідомляють в ГУНП у Вінницькій області, напередодні вранці на об'їзній дорозі міста Немирів зіткнулися вантажівка Iveco і Volkswagen.
39-річний водій легковика, його 14-річна дочка та їхня 20-річна родичка загинули на місці. Водій вантажівки, що перевозила асфальт, не постраждав.
За попередніми даними, водій Volkswagen не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де і зіткнувся з вантажівкою.
А вранці у четвер, 26 серпня, смертельна ДТП сталася вже на об'їзній дорозі Вінниці (Житомирське шосе).Там теж зіткнулася вантажівка і легковик.
Жінка, яка перебувала за кермом Hyundai, загинула на місці. Про стан водія вантажівки Mercedes нічого не повідомляється.
У поліції додали, що встановлюють особу загиблої. Попередні версії причин ДТП не називалися.
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Фото ГУНП у Вінницькій області.295
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