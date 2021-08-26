У Львівській області з рейок зійшли 18 вагонів: деякі потяги затримуються в дорозі

Цього літа в Україні відбулося кілька НП на залізниці — якщо у липні на ділянці Васильків — Боярка зійшов з рейок господарський поїзд, то у четвер, 26 серпня, надзвичайна подія трапилася на Львівщині.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», на станції Глинна — Наварія з рейок зійшли вагони вантажного потягу, що перевозив щебінь.

«В результаті сходу вагонів ніхто не постраждав. Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі», — повідомили в «УЗ». Причини аварії з'ясовує спеціальна комісія.

Через цю НП затримуються в дорозі пасажирські поїзди: № 6 Херсон — Ужгород, № 41 Дніпро — Трускавець, № 46 Лисичанськ — Ужгород, № 146 Ужгород — Львів та № 807 Львів — Коломия. Час запізнення поїздів — від 50 хв. до 1 години 20 хв.

Відновлення руху пасажирських поїздів по непарному шляху на даній ділянці планується протягом доби, зміни маршрутів пасажирських поїздів не плануються.

Тим часом «ТСН» уточнює, що з рейок зійшли 18 вагонів вантажного поїзду. Всього у складі — 48 вагонів.

Нагадаємо, що у ніч на 8 серпня цього року в Тернопільській області зійшли з рейок локомотив і перший вагон пасажирського потягу № 357 Рахів — Київ. В результаті сходу з рейок локомотива і трьох колісних пар вагону ніхто не постраждав.

Фото з Pixabay.

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