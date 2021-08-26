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Події

Прилетіли на весілля та заразили гостей: вакциновані українці з Канади привезли з собою до Тернополя COVID-19

14:25 26 серпня 2021
Тест

У групі ризику знаходяться також ті, хто вакцинувався від коронавірусу. Про випадок масового зараження в Тернополі повідомив в своєму Facebook головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

У Тернополі на весілля до родичів прилетіли українці з Канади та заразили коронавірусом половину гостей. Причому візитери з Канади отримали по дві дози вакцини Pfizer ще за кілька місяців до повернення в Україну.

«По дорозі в Україну у них піднімається температура до 38 градусів, але при перетині кордону вони спокійно його перетинають, адже в них є паспорт вакцинації. Через день вони йдуть на весілля, де з гостями добре проводять час. Через три дні половина гостей зазначає підняття температури та симптоми ковіду. Люди йдуть здавати тести й отримують позитивні результати на COVID-19. Канадські родичі також здають ПЛР-тест, і в них підтверджується COVID-19», — написав Жиравецький.

За словами медика, кілька гостей з весілля потрапили на стаціонарне лікування з ускладненнями від коронавірусної інфекції. Він зазначив, що вакциновані люди також є в групі ризику — вони можуть захворіти та заразити тих, з ким контактують.

Нагадаємо, після святкових днів в Україні стався сплеск захворюваності COVID-19.

Фото: pixabay.com

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