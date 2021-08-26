«Так і не змогла її полюбити»: у Дніпрі мама двомісячної крихітки наклала на себе руки, виплигнувши з вікна 5 поверху

У середу, 25 серпня, в Дніпрі, де недавно в аквапарку потонув 9-річний хлопчик, наклала на себе руки молода жінка, вистрибнувши з вікна 5 поверху, залишивши немовля.

Як повідомляє «Горсовет», трагедія трапилася на вулиці Тополиній у будинку № 19. Загинула 29-річна жінка.

Поліціянти, які прибули на місце НП, знайшли у квартирі загиблої передсмертну записку, в якій було написано: «Я не змогла її полюбити і так жити не можу».

Йшлося про двомісячну доньку жінки.

Поки невідомо, з ким залишиться дитина. Інформація про батька дитини або інших родичів не повідомляється.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі поліціянтам вдалося запобігти самогубству — вони зупинили дівчину, яка намагалася стрибнути з моста в Дніпро.

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