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Події

Під Києвом водій помер за кермом автомобіля, його син госпіталізований

15:15 26 серпня 2021
автомобіль

Біля Києва вранці 26 серпня сталася ДТП: на трасі Київ — Овруч за кермом помер водій. Сталося це в районі села Лютіж. Некероване авто злетіло в кювет і в'їхало в дерево, повідомила поліція.

У машині, крім водія, знаходився ще й його семирічний син. Хлопчика госпіталізували в найближчу лікарню.

Обставини того, що сталося з 53-річним водієм повинна встановити експертиза. За попередніми даними, смерть настала через природні причини.

форд
Некерований Ford в'їхав в дерево

Нагадаємо, довгі вихідні ознаменувалися великою кількістю ДТП. У Києві після невдалого обгону перекинувся пасажирський автобус. А під Житомиром в аварії загинули відомий киянин і його дочка.

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