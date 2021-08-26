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Події

Поліція не звертала уваги: в Харкові підлітки «провчили» чоловіків, які приставали до 14-річній дівчинці

16:10 26 серпня 2021
Удар

У Харкові, де раніше чоловік зарізав 8-річну дитину, школярі влаштували самосуд на чоловіками, котрі розбещували неповнолітню дівчину. Про це повідомляє Telegram-канал ХС Харків.

На площі Поезії двоє чоловіків, віком близько 50 років, підійшли до 14-річної нетверезої дівчини. Вони запропонували випити та почали чіплятися до неї. Один чоловік посадив дівчинку на коліна та почав чіпати її. Повз проходили поліцейські, які не звернули уваги на те, що відбувається.

Потім подруга дівчинки розповіла знайомим про інцидент, і близько 30 підлітків напали на чоловіків, побили їх та втекли.

Очевидці викликали швидку допомогу, яка забрала одного з чоловіків. Звернулися також до поліцейських, але ті відповіли, що раз немає дівчинки, то немає й претензій.

Раніше в Києві група дітей побила чоловіка, який тягнув дівчинку до підвалу.

Фото: pixabay

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