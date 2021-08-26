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Події

Невідомий кинув «коктейль Молотова» в офіс омбудсмена: перші подробиці

16:17 26 серпня 2021
Пожежа в офісі омбудсмена

У Києві, де на День Незалежності чоловік облив червоною фарбою сходи біля КМДА, а також постамент з державним прапором і табличкою «Український національний прапор піднято 24 липня 1990», невідомий 26 серпня кинув «коктейль Молотова» у двері офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській.

«Київ Оперативний» виклав у мережу фото і відео з місця НП.

 

А омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що "метальник" затриманий - у нього при собі були "інші вибухонебезпечні речовини".

"О 15-10 в будівлю секретаріату уповноваженого ВР з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибухонебезпечною сумішшю, в результаті чого були пошкоджені двері приміщення. На щастя, ніхто із співробітників і відвідувачів не постраждав. Завдяки діям правоохоронців зловмисника затримали. При ньому виявлено інші вибухонебезпечні речовини. Слідчі дії тривають", - пише Людмила Денисова і викладає на своїй сторінці у соцмережах фото з місця НП.

 

Раніше під Харковом група невідомих закидала двір місцевого журналіста пляшками з легкозаймистою сумішшю. 35-річний працівник інформагенції не постраждав.

Фото — скріншот.

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