До аварії з представником УАФ може бути причетний нардеп від «Слуги народу», — ЗМІ

Під час святкових вихідних у Києві потрапив в аварію голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) Лучано Лучі, повідомив у Telegram журналіст Роман Бебех. В його машину на в'їзді до Києва влетів автомобіль Audi, за кермом якого міг бути народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін.

Зокрема, 23 серпня о 15:45 в Дарницькому районі столиці в авто, де разом з Лучі знаходився його помічник Роман Лишень (можливо, перекладач. — Авт.) і водій, врізався інший автомобіль.

За даними УАФ, автомобіль Лучі в момент удару стояв на перехресті і чекав зеленого сигналу світлофора. Після аварії Лучі і Лишень перенесли операції і залишилися в лікарні, їх стан в УАФ охарактеризували як середньої тяжкості.

Лучано Лучі

Фото і відео цієї аварії були оприлюднені в Facebook на сторінці «ДТП.Кіев.юа». У коментарях до повідомлення користувачі припускають, що водій-винуватець міг перебувати в нетверезому стані.

Роман Бебех повідомляє, що ні нардеп, ні прес-служба партії інформацію не коментують.

У правоохоронних органах повідомили, що за фактом аварії порушили кримінальну справу за ч.1 ст 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху), проте ні про причетність нардепа, ні про алкогольне сп'яніння водія інформації немає.

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