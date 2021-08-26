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Події

Одесу затопило: вражаючі фото наслідків «залпової зливи»

19:13 26 серпня 2021
В Одесі

У четвер, 26 серпня, на Одесу, котра цього літа вже постраждала від негоди, обрушилася потужна злива — вона підтопила відразу кілька вулиць. Про це повідомляє Telegram-канал «Думська — новини Одеса».

«Залпова» злива пройшла посеред дня. В результаті було ускладнено рух транспорту по вулицях Черняховського, Тінистій, Небесної Сотні, Вільямса, Хімічній, Приморському та Газовому провулкам. Підтоплена також територія промтоварного ринку «Сьомий кілометр».

після зливи

потоп

Місцеве комунальне підприємство «Міські дороги» для усунення наслідків зливи вивело на проблемні ділянки 36 одиниць спецтехніки та 270 співробітників.

Раніше повідомлялося, що сильна злива накрила Рівне в День Незалежності. Через це частину заходу довелося скасувати, але відбувся святковий забіг у вишиванках.

Фото: «Думська»

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В Одесі

Одесу затопило: вражаючі фото наслідків «залпової зливи»

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