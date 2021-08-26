«Серденько не застукало»: 12-річний хлопчик помер у Запоріжжі

У Запоріжжі помер 12-річний хлопчик, якого у важкому стані доставили з дитячого табору в Херсонській області. Лікарі підозрюють менінгіт, який може розвиватися дуже швидко. Про це повідомила заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Злата Некрасова.

Дитині стало зле під час фіззайнять у таборі — почалися судоми, хлопчик знепритомнів. Діагноз йому поставити так і не змогли. Юний пацієнт три дні провів у комі в лікарні Херсонської області, а потім його перевезли в лікарню Запоріжжя.

Як повідомила Некрасова, на той момент, коли хлопчика привезли до запорізьких лікарів, він вже знаходився в комі третьої стадії. КТ показала двосторонній набряк мозку з вклиненням стовбура головного мозку. Лікарі прийшли до висновку, що операція тільки погіршить стан. 26 серпня хлопчик помер в реанімації.

«50 хвилин проводили реанімаційні заходи, але серденько так і не застукало. Боляче», — написала заступник голови ОДА.

Медики припускають, що під час перебування хлопчика в таборі у нього могла розвинутися гостра форма менінгіту. Це могло б пояснити настільки раптовий набряк мозку та інші симптоми.

Нагадаємо, раніше лікар-педіатр Наталія Гуркіна на гарячій лінії «ФАКТІВ» перерахувала симптоми, коли дитині терміново потрібна медична допомога і необхідно телефонувати до екстрених служб.

Фото Злата Некрасова/Facebook

190

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter