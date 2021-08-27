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Спецоперація у Харкові: силовики штурмують будинок кримінального авторитета, — ЗМІ

11:36 27 серпня 2021
Спецоперація у Харкові: силовики штурмують будинок кримінального авторитета,&nbsp;— ЗМІ

У Харкові, де нещодавно на неправомірної вигоди попався декан факультету одного з місцевих вишів, силовики проводять операцію в будинку, який належить кримінальному авторитету — його раніше затримували за вимагання грошей.

Як повідомляє Newsroom, йдеться про будинок на перетині вулиць Бакуліна та Шатилівської. «На перехресті багато поліції та спецназ. Силовики з автоматами, лізуть через паркан приватного будинку», — розповіла виданню місцева мешканка.

В обласній поліції поки що не коментують цю подію, немає жодної інформації і на сайті ГУНП у Харківській області. Однак журналісти з власних джерел дізналися, що обшук в будинку проводить Департамент карного розшуку.

За даними видання, будинок, де проводяться слідчі заходи, належить кримінальному авторитету Володимиру Ч. на прізвисько «Борода». Відзначається, що минулого року харків'янина затримували за підозрою у вимаганні та експлуатації людей, проте він вийшов під заставу у 168 тисяч гривень.

Раніше у Харкові своєї посади позбувся голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, обраний від партії «Слуга народу». Йому інкримінують отримання мільйонного хабара.

Фото зі сторінки ГУНП в Харківській області у соціальних мережах.

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