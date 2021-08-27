У Кирилівці затонув катамаран з відпочиваючими: інцидент зняли на відео

У Кирилівці, де відпочиваючим заборонили створювати «медузние могильники», сталася надзвичайна подія з катамараном.

На відео, викладеному в Instagram-паблік, видно, як катамаран починає тонути, незважаючи на допомогу чоловіків на водному мотоциклі.

На щастя, люди зуміли дістатися до берега вплав.

Відзначається, що інцидент відбувся на мілині.

А зовсім недавно бажаючих покататися на катамарані було мало, адже за бортом знаходився справжній фарш з мертвих медуз .

фото hawaii-kirillovka.com/

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