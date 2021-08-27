У холодильнику в київській квартирі виявили розчленований труп: перші подробиці
У Києві, де раніше в центрі зарізали чоловіка, в Подільському районі батько зайшов у квартиру до сина та виявив в холодильнику розчленоване тіло жінки. Про це повідомляє УНН.
Частини тіла жінки 35−40 років були складені в морозильній камері. У неї відрізані голова та кінцівки. Чоловік одразу викликав поліцію.
Експерти встановили, що частини тіла пролежали в морозильній камері кілька днів. Господар квартири знаходиться в Черкасах, орієнтування на нього передали місцевим правоохоронцям, проводиться операція по затриманню.
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що в Києві колишній чоловік по-звірячому вбив господарку салону краси прямо в її закладі.
Заголовне фото: Нацполіція
Фото та відео: УНН57
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