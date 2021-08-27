На одеських пляжах «б'ють» каналізаційні фонтани і фекалії — просто у воді

Наслідки залпової зливи, яка накрила вчора Одесу, не забарилися позначитися не тільки на транспортній інфраструктурі, а й на головній визначній пам'ятці курортного міста — пляжах. Море біля узбережжя вкрилося смердючої «білою піною», схожою на крижинки, з'явилися «каналізаційні» фонтани і «розмножилися» фекалії.

Про це в п'ятницю, 27 серпня, повідомляють прості городяни.

Очевидці стверджують: «Чорне море біля одеського берега буквально побіліло — воно вкрилося величезними „зернистими плямами“ невідомого походження. Начебто, нагадує піну, але дуже смердючу…»

Хтось вважає, що «в усьому винні самі люди, що викидають в море відходи», інші вважають, що «це вміст жировлолювачів з каналізації пляжних закладів».

Все виявилося набагато банальніше: під час зливи в акваторію потрапили каналізаційні стоки.

«Наприклад, на популярному пляжі «Аркадія» спостерігається своєрідний мікс каналізаційних стоків і, ймовірно, скинутої води з басейнів, — вважає біолог, Владислав Балинський, який очолює громадську організацію «Зелений лист». — Відомо, що тут розташований аварійний колектор, через який під час дощу прямо на територію пляжу — в пісок і воду — потрапляють каналізаційні стоки. Це відбувається досить давно, проте необхідні заходи не приймаються. Вчора в місті була злива, і на пляж вилилися відходи життєдіяльності людини … «.

Крім того, під час дощів з території закладів з басейнами, зокрема з розташованого в Аркадії великого аквапарку, в море часто зливають воду з хлористими речовинами. При попаданні цих речовин в морську воду, насичену органікою, утворюються хлорорганічні сполуки, які при певній високій концентрації починають пінитися.

«Такий незвичайний мікс досить токсичний, і випаровування від нього нічого хорошого людям не обіцяють», — робить висновок фахівець. Він також констатує, що в Аркадії утворилися промоїни, які заповнилися, в тому числі каналізаційними стоками. У цих вимоїнах сьогодні купаються діти, на пляжі відчувається різкий неприємний запах.

Балинський виклав відео, на якому зафіксував, як на пляжі молоді чоловіки закидають піском калюжі, які, за його словами, витекли з колектора.

А ось Любомир Варчук стверджує, що на пляжах з'явилися фонтани, причому б'ють вони прямо з моря. На підтвердження він розмістив на своїй сторінці в Facebook відео і прокоментував: «Фонтани з'явилися в море на 10-й станції Фонтану … Майже кожен раз, під час сильного дощу, подібні фонтани з'являються там, де розташована незаконно прокладена каналізація, яка скидає прямо в море нечистоти з розташованих поруч особняків або закладів».

Незважаючи на масу неприємних моментів — скупчення в воді величезної кількості медуз, нечистот, а на піщаному березі — хамства з боку обслуги пляжів, курортники прагнуть насолодитися морем. Це і не дивно: останні літні дні, температура повітря і води неухильно повзе вниз…

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter