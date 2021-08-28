Смертельна ДТП на Львівщині: загинула 11-річна дівчинка, ще троє людей постраждали

У суботу, 28 серпня, в селі Підберізці Львівської області сталася ДТП, в якій загинула 11-річна дівчинка, ще три людини травмовані.

Як повідомили в обласному главку поліції, аварія сталася близько 11:30.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій вантажного автомобіля «ДАФ» з напівпричепом зіткнувся з автомобілем «Хонда», яким керував житель Тернополя. Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілями «Міцубісі» і «Мерседес Спринтер», який перевозив причіп з автомобілями.

В результаті зіткнення до лікарні з травмами були доставлені водій та пасажирка «Хонди», а також водій «Міцубісі» і його 11-річна пасажирка. Попри зусилля медиків, дівчинка померла від отриманих травм.

В поліції відкрили кримінальне провадження. За вчинене винуватець ДТП може опинитися за ґратами на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, два дні тому у Вінницькій області сталося дві смертельних ДТП, в яких загинули четверо людей, у тому числі 14-річна дівчинка.

В цей же день на трасі Київ — Овруч за кермом помер водій. Некерований автомобіль злетів у кювет та в'їхав у дерево. У машині також знаходився семирічний син загиблого. Хлопчика ушпиталили у найближчу лікарню.



фото https://www.facebook.com/MVS.LVIV/

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