Повалив на підлогу й поглумився: у Чернігові на ринку згвалтували 13-річну дівчинку

В Чернігові затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Про це повідомили в обласному главку поліції.

Інцидент стався 27 серпня. Поліціянти встановили особу зловмисника й затримали його.

У поліції відкрили кримінальне провадження.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину та помістили його в ізолятор тимчасового утримання.

За вчинене закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Як повідомляє «Соцпортал», 58-річний громадянин Азербайджану заманив підлітка в торговий вагончик. При цьому він попросив дівчинку прибрати всередині.

Коли та опинилася у вагончику, він накинувся на неї, повалив на підлогу й поглумився.



Нагадаємо, раніше педофіл напав на 12-річну дівчинку у Харкові.

А в Дніпрі жителі затримали педофіла, але він написав на них заяву в поліцію.

фото https://cn.npu.gov.ua/

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