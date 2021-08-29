26.83 / 27.05 31.42 / 31.84
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Повалив на підлогу й поглумився: у Чернігові на ринку згвалтували 13-річну дівчинку

8:44 29 серпня 2021
затримання

В Чернігові затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Про це повідомили в обласному главку поліції.
Інцидент стався 27 серпня. Поліціянти встановили особу зловмисника й затримали його.

У поліції відкрили кримінальне провадження.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину та помістили його в ізолятор тимчасового утримання.

За вчинене закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Як повідомляє «Соцпортал», 58-річний громадянин Азербайджану заманив підлітка в торговий вагончик. При цьому він попросив дівчинку прибрати всередині.

Коли та опинилася у вагончику, він накинувся на неї, повалив на підлогу й поглумився.

Нагадаємо, раніше педофіл напав на 12-річну дівчинку у Харкові.

А в Дніпрі жителі затримали педофіла, але він написав на них заяву в поліцію.

фото https://cn.npu.gov.ua/

520

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Доплата в 300 гривень до пенсії: кому будуть платити по-новому

Доплата в 300 гривень до пенсії: кому будуть платити по-новому

розпис

Не просто «дівоче прізвище»: українкам пояснили, як при виході на пенсію їм вирішити важливу юридичну проблему

Кароль

«Люблю тебе, ПО»: Тіна Кароль зворушливо зізналася в любові красеню, і це не Dan Balan

Пугачова

Алла Пугачова несподівано змінила зачіску: «Помолодшала років на 20»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.