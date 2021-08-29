Повалив на підлогу й поглумився: у Чернігові на ринку згвалтували 13-річну дівчинку
В Чернігові затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Про це повідомили в обласному главку поліції.
Інцидент стався 27 серпня. Поліціянти встановили особу зловмисника й затримали його.
У поліції відкрили кримінальне провадження.
Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину та помістили його в ізолятор тимчасового утримання.
За вчинене закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Як повідомляє «Соцпортал», 58-річний громадянин Азербайджану заманив підлітка в торговий вагончик. При цьому він попросив дівчинку прибрати всередині.
Коли та опинилася у вагончику, він накинувся на неї, повалив на підлогу й поглумився.
Нагадаємо, раніше педофіл напав на 12-річну дівчинку у Харкові.
А в Дніпрі жителі затримали педофіла, але він написав на них заяву в поліцію.
фото https://cn.npu.gov.ua/520
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