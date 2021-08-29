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Події

Загострення на Донбасі: поранені десять бійців ВСУ, ворог 18 разів протягом доби порушив режим припинення вогню

9:40 29 серпня 2021
боєць

За минулу добу, 28 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню. Нагадаємо, рано вранці під обстріл потрапив цивільний сектор Авдіївки.

Протягом дня окупанти відкривали вогонь по опорних пунктах ВСУ в районі Троїцького, Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки, Водяного, Травневого, Луганського, Невельського, Південного, повідомили в штабі ООС.

Ворог застосовував артилерію, міномети 120-го та 82-го калібрів, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В результаті обстрілу 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 — бойові травми. Поранені перебувають у лікувальних установах, стан здоров'я захисників — задовільний.

Українські військові дали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Про одну з найтрагічніших сторінок в історії російсько-української війни читайте в матеріалі «ФАКТІВ».

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