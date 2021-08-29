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Події

У Запоріжжі з рейок зійшли вагони: стало відомо про затримку низки поїздів

10:55 29 серпня 2021
потяг

В районі залізничної станції Запоріжжя-2 з рейок зійшли чотири вагони вантажного потяга. Це вже не перша НП цього літа на залізниці.

В «Укрзалізниці» попередили про запізнення ряду пасажирських поїздів.

У зв'язку з НП, кілька пасажирських рейсів курсуватимуть за зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1, повідомили у відомстві.

Зокрема, очікується затримка до 2 годин поїздів:
№ 72 Київ-Запоріжжя,
№ 142 Маріуполь-Одеса,
№ 120 Запоріжжя-Львів,
№ 119 Львів-Запоріжжя,
№ 116 Київ — Бердянськ.

У відомстві вибачилися за незручності й попросили пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації.

Нагадаємо, три дні тому у Львівській області з рейок зійшли 18 вагонів, що також вплинуло на розклад руху поїздів.

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