У Запоріжжі з рейок зійшли вагони: стало відомо про затримку низки поїздів

В районі залізничної станції Запоріжжя-2 з рейок зійшли чотири вагони вантажного потяга. Це вже не перша НП цього літа на залізниці.

В «Укрзалізниці» попередили про запізнення ряду пасажирських поїздів.

У зв'язку з НП, кілька пасажирських рейсів курсуватимуть за зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1, повідомили у відомстві.

Зокрема, очікується затримка до 2 годин поїздів:

№ 72 Київ-Запоріжжя,

№ 142 Маріуполь-Одеса,

№ 120 Запоріжжя-Львів,

№ 119 Львів-Запоріжжя,

№ 116 Київ — Бердянськ.

У відомстві вибачилися за незручності й попросили пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації.

Нагадаємо, три дні тому у Львівській області з рейок зійшли 18 вагонів, що також вплинуло на розклад руху поїздів.

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