Дивний випадок на курорті: у Залізному Порту парочка зайнялася сексом на пляжі на очах у дорослих та дітей

У Залізному Порту в Херсонській області, де туристів часто розважали дельфіни, закохана пара з Дніпра влаштувала еротичну виставу на пляжі. Відео опублікував Telegram-канал «Дніпро Оперативний».

Очевидці зняли, як оголені хлопець та дівчина займаються сексом на пляжі. При цьому поряд відпочивають мами з дітьми. Пара зовсім не звертала увагу на оточення.

«У Залізному Порту парочка з Дніпра займалася сексом на пляжі, не соромлячись, інших відпочивальників, серед яких були діти», — йдеться під роликом.

Нагадаємо, в Англії модель заманила хлопця на секс, а незабаром його тіло знайшли в річці.

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