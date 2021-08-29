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Події

У Запоріжжі сталася стрілянина біля кафе: поранено п'ять осіб

15:20 29 серпня 2021
Запоріжжя

У Запоріжжі поліція знову розслідує збройні «розборки». Після недавньої стрілянини в ресторані в ніч на 29 серпня на набережній біля кафе знову сталася стрілянина. Конфлікт виник між двома чоловічими компаніями. Двоє учасників сутички відкрили стрілянину з травматичних пістолетів, а потім спробували втекти з місця події на автомобілі. Про це повідомила поліція області.

З місця стрілянини «швидка» вивезла трьох поранених, вони досі в лікарні. Травми ще двох були визнані легкими, загрози для життя не було, тому постраждалих відпустили додому.

У поліцію сигнал про те, що трапилося, надійшов близько п'ятої години ранку. Опитавши свідків і подивившись відео з камер спостереження, слідчі встановили, що розшукувані зникли на «Крайслері». Орієнтування було розіслане всім патрульним нарядам. У районі Північного шосе двох стрільців затримали.

Затримані виявилися місцевими жителями 34 і 29 років. У чоловіків вилучено два пістолети «Форт».

пистолет
Пістолет відправлений на експертизу

Справа розслідується як хуліганство з обтяжуючими обставинами (ч. 4 ст. 296 КК), а винним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на минулому тижні в Києві на вулиці застрелили чоловіка. Жертву спочатку побили, а потім двічі вистрілили — в корпус і в голову. Вбивці втекли.

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