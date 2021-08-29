Повалені дерева, «потонулі» авто, затоплені вулиці: вражаючі відео наслідків зливи в Києві

29 серпня у Києві, як і обіцяли синоптики, вирує злива з сильним вітром. Вулиці, розташовані в низинах, особливо Жилянську в заплаві річки Либідь і площу Перемоги, затопило. Електротранспорт в районі тимчасово не ходить, трамваї відновлять рух після ліквідації наслідків негоди.

Вплинула негода і на метро. Роботу станції «Героїв Дніпра» обмежили: один з вестибюлів (перший номер) закрили на вхід і вихід.

В Українському гідрометцентрі очікують, що опади над столицею залишаться до кінця дня. Через грозу оголошено «жовтий» рівень небезпеки, є ймовірність падіння старих дерев в разі посилення вітру. Одне з дерев впало на бульварі Шевченка та зламало металеву огорожу. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На бульварі Шевченка

Влада міста просить під час грози не шукати притулку поруч з металевими вхідними дверима, біля дерев, електроопор, рекламних конструкцій.

Випадками затоплення вулиць займається «Київавтодор», заявки приймаються за телефоном цілодобової диспетчерської 284-74-19.

Нагадаємо, синоптики очікують, що осінь цього року буде в основному теплою і сухою. Але, за прогнозами Українського гідрометцентру, вересень розпочнеться з похолодання до 15 градусів.

Фото Киев Сейчас/Telegram

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