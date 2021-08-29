26.84 / 27.05 31.44 / 31.83
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Повалені дерева, «потонулі» авто, затоплені вулиці: вражаючі відео наслідків зливи в Києві

19:18 29 серпня 2021
погода

29 серпня у Києві, як і обіцяли синоптики, вирує злива з сильним вітром. Вулиці, розташовані в низинах, особливо Жилянську в заплаві річки Либідь і площу Перемоги, затопило. Електротранспорт в районі тимчасово не ходить, трамваї відновлять рух після ліквідації наслідків негоди.

Вплинула негода і на метро. Роботу станції «Героїв Дніпра» обмежили: один з вестибюлів (перший номер) закрили на вхід і вихід.

В Українському гідрометцентрі очікують, що опади над столицею залишаться до кінця дня. Через грозу оголошено «жовтий» рівень небезпеки, є ймовірність падіння старих дерев в разі посилення вітру. Одне з дерев впало на бульварі Шевченка та зламало металеву огорожу. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

киев
На бульварі Шевченка

Влада міста просить під час грози не шукати притулку поруч з металевими вхідними дверима, біля дерев, електроопор, рекламних конструкцій.

Випадками затоплення вулиць займається «Київавтодор», заявки приймаються за телефоном цілодобової диспетчерської 284-74-19.

Нагадаємо, синоптики очікують, що осінь цього року буде в основному теплою і сухою. Але, за прогнозами Українського гідрометцентру, вересень розпочнеться з похолодання до 15 градусів.

Фото Киев Сейчас/Telegram

894

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Горбунов

Сяючий від щастя Горбунов покинув Київ без Осадчої та синів

Соня Євдокименко

Баскова в РФ запідозрили у спробі спокусити внучку Ротару

розпис

Не просто «дівоче прізвище»: українкам пояснили, як при виході на пенсію їм вирішити важливу юридичну проблему

Ліза

Розвинена не по роках: Ліза Галкіна здивувала тата міркуваннями про те, що є головним у житті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.