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Події

У «реабілітаційних центрах» Львова та Івано-Франківська силоміць утримували та били пацієнтів: всі подробиц

14:42 30 серпня 2021
Реабілітаційний центр

У Львівській області під суд відправляться організатори «реабілітаційних центрів», які, як і їхні «колеги» у Херсонській області, незаконно утримували людей з алко- та наркозалежністю, експлуатуючи їхню працю.

Як повідомляють у ГУНП у Львівській області, організаторів «центрів» на Львівщині та Івано-Франківщині затримали навесні цього року. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт щодо десяти фігурантів кримінального провадження направлений до суду.

Фото ГУНП у Львівській області.

«Оскільки деякі „пацієнти“ не бажали добровільно „лікуватися“, зловмисники утримували їх у центрах проти волі, а також використовували їхню примусову працю. Крім того, деяких „пацієнтів“ помістили в установи примусово і доставили туди силою, — при цьому місячна оплата за „лікування“, яку вносили їхні родичі, становила від 8 тисяч до 12 тисяч гривень на місяць», — відзначили у поліції і додали, що у «пацієнтів» вилучали мобільні телефони, а при спробі самовільно покинути центри карали психологічно і фізично.

Фото ГУНП у Львівській області.

Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченим, — позбавлення волі на термін до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше у Вінницькій області фермер майже добу утримував свого працівника у металевій скрині. 43-річний чоловік сидів у спеку у закритому зерносховище без їжі та води. Так підприємець вирішив покарати працівника, якому він не платив гроші, за поганий, як на його думку, ремонт техніки.

Фото ГУНП у Львівській області.

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