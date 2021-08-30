На Київ обрушилася потужна злива: як довго вона триватиме
На Київ обрушився злива, про який попереджали синоптики. Про це свідчать нові відео, які кияни викладають в мережу.
Багатьом буйство стихії нагадало погодний апокаліпсис в Києві 29 серпня.
За прогнозом Українського Гідрометцентру, грози і сильні пориви вітру — до 15−18 метрів в секунду — очікуються до середини доби 31 серпня.
У ГСЧС городянам в черговий раз радять бути вкрай обережними, закрити всі вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, а якщо ви опинилися на вулиці — триматися на відстані від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати під ними машину.
Нагадаємо, в неділю, 29 серпня, потужна злива практично затопила центр столиці.901
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