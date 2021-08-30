На Київ обрушилася потужна злива: як довго вона триватиме

На Київ обрушився злива, про який попереджали синоптики. Про це свідчать нові відео, які кияни викладають в мережу.

Багатьом буйство стихії нагадало погодний апокаліпсис в Києві 29 серпня.

За прогнозом Українського Гідрометцентру, грози і сильні пориви вітру — до 15−18 метрів в секунду — очікуються до середини доби 31 серпня.

У ГСЧС городянам в черговий раз радять бути вкрай обережними, закрити всі вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, а якщо ви опинилися на вулиці — триматися на відстані від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати під ними машину.

Нагадаємо, в неділю, 29 серпня, потужна злива практично затопила центр столиці.

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