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Події

Київ після зливи «поплив», а місцями і горів: відео наслідків негоди в столиці

22:13 30 серпня 2021
Київ «поплив» після зливи, а місцями і горів: відео наслідків негоди в столиці

Злива в Києві 30 серпня затопила станцію метро «Героїв Дніпра» та станцію швидкісного трамвая на Героїв Севастополя.

 

Решта станцій метро також працювали з перебоями, однак це було викликано технічними проблемами.

 

А на Виноградарі очевидці зафіксували на відео потужний спалах і припустили, що блискавка потрапила в електрощитову.

 

Однак згодом стало відомо, що блискавка потрапила в дерево.

Тим часом на проспекті Правди, поруч з ТЦ «Ретровіль», також був спалах - дерево впало на стовп з проводами.

 

Рух транспорту довелося обмежити.

Нагадаємо, синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю «Фактам» пояснила дощову погоду висотним циклоном, який впливає зараз на погоду в західних і північних областях. Саме його фронтальну систему Київ і західні області відчули в ніч на 30 серпня.

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