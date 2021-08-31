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Події

П'яний кримінальник напав на медика в рівненській лікарні: інцидент зняли на відео (18+)

11:47 31 серпня 2021
Швидка допомога

У Рівному, де раніше сталася страшна трагедія в багатодітній родині, буйний пацієнт завдав тілесних ушкоджень лікарю-травматологу. Про це в своєму Facebook повідомляє Нацполіція області.

Медики швидкої допомоги доставили в лікарню 24-річного рівнянина з різаними ранами рук. Чоловік перебував у нетверезому стані. Разом з ним приїхала 21-річна дівчина. Удвох вони почали нецензурно ображати медичний персонал. Потім чоловік розпорошив в обличчя лікаря-травматолога сльозогінний газ із балончика.

На відео присутні кров і ненормативна лексика:

З'ясувалося, що житель Рівного, який скоїв напад на лікаря, ще в неповнолітньому віці затримувався правоохоронцями за крадіжки і за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. У нього є судимість за розбій. Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, Раді запропонували посилити покарання за напад на медиків.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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