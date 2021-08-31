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Події

За завданням ФСБ в Україні повинні були вбити розробника військової техніки: СБУ розповіла деталі

15:06 31 серпня 2021
бойовик

У Сєвєродонецьку Луганської області, де нещодавно викрили агента «спецслужби ЛНР», який організував мінування машини співробітника обласного управління СБУ, під суд піде бойовик, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України.

Як уточнюють в Службі безпеки України, його метою був провідний спеціаліст із розробок перспективних зразків військової техніки та озброєння для ЗСУ.

Фото СБУ.

Зловмисник в'їхав на підконтрольні уряду України території з Росії. Для підриву автомобіля фахівця він планував використати саморобний вибуховий пристрій.

Фото СБУ.

«За наявними даними, ліквідація громадянина України мала стати помстою російських спецслужб за його показання в одній із справ СБУ. А саме — у провадженні щодо розкритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ, завданням якої було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваному інкримінують три статті КК України: ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що цього літа у Черкаській області викрили агента російської військової розвідки — зловмисника затримали під час отримання ним секретної інформації щодо одного зі складів артилерійських боєприпасів регіону.

Фото з сайту СБУ.

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