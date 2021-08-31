«Ніхто не допоміг затримати»: педофіл напав на дитину в туалеті київської поліклініки

У Києві, де 10 днів тому на Оболоні педофіл в під'їзді багатоповерхівки напав на двох 6-річних дівчаток, відбулася ще одна НП.

26 серпня в приміщенні дитячої поліклініки на вул. Стражеско, 6 невідомий чоловік скоїв напад на дівчинку 7,5 років. Про це написала мама постраждалої в групі «ЯВідрадний» у Facebook.

Інцидент стався в туалеті. За словами мами, дитина була в туалеті 2−3 хвилини, але за цей час пережила жах.

Дівчинка розповіла мамі, що коли зайшла в туалет, назустріч їй виходила жінка. За дитиною ніхто не заходив. Коли дівчинка вже одяглася і збиралася покинути кабінку, туди увірвався чоловік. Погрожуючи кулаком, налякав і змусив дитину зняти білизну, підняти сукню, причому сам ще й стягав білизну. Включив відеозапис на телефоні, змусив показати передні статеві органи і повернутися спиною. Дівчинка не кричала, боячись, що педофіл її вдарить.

«Потім ця тварина закрила доньку в кабінці туалету і тримала, тому що дочка не могла якийсь час відкрити двері. Підбігши до мене, вона була в шоку, ридала і не могла чітко пояснити, що сталося», — пише жінка.

Мама в стані стресу кинула речі і побігла вниз по східцях до виходу, кричачи на бігу, щоб затримали педофіла. На вулиці жінка побачила, що насильник біжить уже далеко.

За її словами, поруч проходили молоді хлопці, чоловіки, але ніхто не допоміг.

Мама написала заяву в поліцію. З дівчинкою розмовляли поліціянти. Їй довелося знову пережити все, що сталося в туалеті. Поліція шукає насильника.

«На вигляд цьому чудовиську понад 40 років, світлі руде волосся, зріст 165−170 см, нормальної статури, трохи накульгує на праву ногу. Якщо хтось бачив цю ситуацію, прошу писати в коментарі», — пише жінка.

Під постом мами дитини маса коментарів. У соцмережі сподіваються, що педофіла знайдуть і він понесе покарання. Мамі рекомендують відвести доньку до психолога, щоб вона швидше пережила цей стрес. Журналісти пропонують свої послуги, сподіваючись провести розслідування та знайти гвалтівника.

Раніше у Харкові затримали чоловіка, який напав на 12-річну дівчинку й вимагав, щоб вона показала статеві органи. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

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