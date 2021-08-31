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Події

Загинули маленькі діти: в Австрії сім'я з України потрапила у страшну ДТП

16:00 31 серпня 2021
ДТП

Невдовзі після того, як в Угорщині під час веломарафону загинула українка, яку збив автомобіль, смертельна ДТП за участі співгромадян відбулося і у Австрії.

Як повідомляє видання Kronen Zeitung, в провінції Нижня Австрія у дорожньо-транспортну пригоду потрапила сім'я з України. Загинули двоє дітей — брати 6 і 2 років. Старший хлопчик помер невдовзі після того, як його доставили у лікарню, а молодшого не стало через кілька годин.

Надзвичайна подія сталася у вівторок, 31 серпня, близько п'ятої години ранку. Автомобіль на італійських номерах поламався на трасі та зупинився у третій смузі. Місцевий житель, який їхав ззаду, не зміг вчасно загальмувати і врізався в автівку, що зупинилася. Діти сиділи на задньому сидінні.

Також повідомляється, що батьки хлопчиків — 42-річний чоловік і 34-річна жінка — отримали травми, їх госпіталізували у державну лікарню Бадена. 40-річний хлопець з Нижньої Австрії отримав легкі травми.

Раніше в польській лікарні помер 23-річний житель Дрогобича, який отримав опіки четвертого ступеню. Хлопець жив і працював у місті Катовіце. Він постраждав під час пожежі у своїй квартирі, намагаючись боротися з вогнем.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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