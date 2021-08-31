Майже годину благала про допомогу: у Львові молода жінка провалилася у каналізацію, коли вигулювала собаку

Якщо дівчина, яка провалилася у відкритий каналізаційний колодязь у центрі курортної Кирилівки поламала ногу, то львів'янці, яка потрапила вночі в схожу ситуацію, пощастило більше — їй допомога медиків не знадобилася.

Як розповіли у Патрульній поліції, напередодні близько півночі правоохоронцям повідомили про жінку, яка кликала на допомогу. Це відбувалося в районі вулиці Сахарова.

Чоловіки, які повідомили у поліцію і зустріли екіпажі, вказали правоохоронцям місце, звідки чулися крики.

Поліцейські з'ясували, що в каналізаційний колодязь, розташований на узбіччі у кущах, впала жінка. Вона стояла майже по шию у воді і дуже замерзла. Від медичної допомоги 34-річна львів'янка, якій допомогли вибратися з пастки, відмовилася.

«Жінка розповіла, що вийшла на прогулянку з собакою і вирішила сходити в магазин. Прямуючи туди, провалилася у каналізацію. Весь цей час вона кликала на допомогу, а її собака бігав навколо скавчав та гавкав», — додали у поліції.

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Фото — скріншот.

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