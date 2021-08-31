Батьки бігли майже кілометр: у курортному Бердянську семирічного хлопчика на матраці віднесло у відкрите море

В Україні не рідкісні випадки, коли відпочиваючих на матрацах відносить у відкрите море — подібний інцидент нещодавно стався в Кирилівці, де на берег допомогли повернуться знесиленим дорослим. А в Бердянську рятувальник допоміг 7-річному хлопчику, якого віднесло від берега на 700 метрів.

Як повідомляє видання «Про Бердянськ», це сталося у вівторок, 31 серпня, в районі бази відпочинку «Посейдон».

За попередньою інформацією, батьки не помітили, як дитину вітром почало відносити у відкрите море. Зрозумівши, що відбувається, вони кинулися шукати рятувальників. Пробігши близько кілометру, вони попросили про допомогу прокатників водних мотоциклів, які також працюють рятувальниками на пляжі.

Відзначається, що до дитини, яка перебувала у декількох сотнях метрах від берегу, на водному мотоциклі відправився один з прокатників, який і привіз хлопчика на сушу. Медична допомога дитині не знадобилася.

Нагадаємо, що 19 серпня в районі Скадовська сталася трагедія — чоловік з сином купалися на матраці та зникли. Тіло 13-річного підлітка невдовзі знайшли біля острова Джарилгач. Чоловіка шукали довго, і лише 25 серпня стало відомо, що його тіло віднесло до берегів окупованого Криму — загиблого знайшли біля населеного пункту Чорноморське.

Фото: https: //ua.depositphotos.com.

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