Передсмертної записки не було: під Одесою повісився 28-річний військовослужбовець

У Подільську Одеської області повісився військовослужбовець. Раніше схожий інцидент стався на Донбасі, де повісився контрактник з частини, яка дислокується у селищі Чорноморське під Одесою.

За інформацією джерела в поліції Одеської області, тіло 28-річного хлопця у Подільську знайшли повішеним за місцем проживання, передає УНІАН.

Самогубцем виявився контрактник військової частини А2980 11-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь».

Військовослужбовець нібито повісився на телевізійному кабелі.

За словами джерела, передсмертної записки не було.

Проводиться розслідування. Причина та обставини події встановлюються.

«ФАКТИ» писали про інцидент у Кривому Розі — там теж знайшли повішеним чоловіка у камуфляжі.

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