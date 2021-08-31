Передсмертної записки не було: під Одесою повісився 28-річний військовослужбовець
У Подільську Одеської області повісився військовослужбовець. Раніше схожий інцидент стався на Донбасі, де повісився контрактник з частини, яка дислокується у селищі Чорноморське під Одесою.
За інформацією джерела в поліції Одеської області, тіло 28-річного хлопця у Подільську знайшли повішеним за місцем проживання, передає УНІАН.
Самогубцем виявився контрактник військової частини А2980 11-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь».
Військовослужбовець нібито повісився на телевізійному кабелі.
За словами джерела, передсмертної записки не було.
Проводиться розслідування. Причина та обставини події встановлюються.
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