26.80 / 26.99 31.51 / 31.87
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Передсмертної записки не було: під Одесою повісився 28-річний військовослужбовець

17:46 31 серпня 2021
мотузка

У Подільську Одеської області повісився військовослужбовець. Раніше схожий інцидент стався на Донбасі, де повісився контрактник з частини, яка дислокується у селищі Чорноморське під Одесою.

За інформацією джерела в поліції Одеської області, тіло 28-річного хлопця у Подільську знайшли повішеним за місцем проживання, передає УНІАН.

Самогубцем виявився контрактник військової частини А2980 11-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь».

Військовослужбовець нібито повісився на телевізійному кабелі.

За словами джерела, передсмертної записки не було.

Проводиться розслідування. Причина та обставини події встановлюються.

«ФАКТИ» писали про інцидент у Кривому Розі — там теж знайшли повішеним чоловіка у камуфляжі.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

Борги по кредитах: колекторам заборонили шантажувати рідних і знайомих боржника

Борги по кредитах: колекторам заборонили шантажувати рідних і знайомих боржника

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.