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Події

«Хотіли подивитися, як почувається поранена людина»: в поліції назвали причину нападу підлітків з ножем на жінку у Рівному

10:33 1 вересеня 2021
Місце злочину

В останній день літа, 31 серпня, у Рівному, де днями буйний пацієнт напав на лікаря-травматолога, стався страшний злочин: 15-річні близнюки накинулися з ножем на перехожу.

При цьому один з братів чотири рази вдарив жінку у спину. Постраждалу доставили у реанімацію, а неповнолітніх нападників затримала поліція.

А «ТСН» публікує шокуюче відео з камери спостереження — жінка, розмовляючи по телефону, йде тротуаром біля дитячого майданчика. Назустріч два хлопця. Один з них раптом починає бити жінку у спину ножем. Коли вона падає, нападники тікають.

Виявилося, що на 42-річну перехожу напали мешканці цього району, який у Рівному називають елітним. Це двоє 15-річних братів-близнюків. «Швидку» викликали перехожі.

Поранену повезли до обласної лікарні та відразу прооперували. Наразі вона у реанімації, життю жінки загрози немає.

Версія, яку озвучують копи, жахає. Підлітки нібито хотіли подивитися, як почувається поранений чоловік і напали у реальному житті на відміну від комп'ютерних ігор

«Швидше за все пацієнтку врятувала товщина куртки, в якій вона була. Жінку привезли у свідомості, але у стані психологічного шоку», — говорить хірург Рівненської обласної лікарні Віктор Мулярчук.

Після перенесеного жаху постраждала спілкуватися не хоче. А ось у поліції говорять, що Ольга стала випадковою жертвою. Неповнолітніх нападників знайшли вдома і забрали у поліцію. На допитах у показах вони плуталися і все ж дещо вдалося з'ясувати.

Фото ГУНП в Рівненській області.

«Говорити про те, що був спланований мотив поки рано, але і це не виключаємо. Одна з версій — підлітки дивилися заборонені фільми, де присутня певна жорстокість, і захотіли випробувати щось подібне самі. Обидва раніше у поле зору правоохоронців не потрапляли і виховуються у повноцінної і благополучній родині. Жоден з батьків не здогадувався про їхні наміри», — говорить керівник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба.

Близнюка, який безпосередньо завдавав ножові удари, помістили у ізолятор тимчасового тримання. У поліції відкрили провадження за статею «Хуліганство». Школяру загрожує від 3 до 7 років за гратами. Його брат-близнюк наразі проходить як свідок.

Раніше у Рівненській області власниця магазину вдарила банкою зі сметаною по голові бабусю, яка продавала поруч з торговою точкою домашню продукцію. Свої дії нападниця пояснила тим, що більше не могла чути прокльони «конкурентки» на адресу її родини.

Фото ГУНП в Рівненській області.

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