У Києві молодий чоловік стрибнув з Північного моста

Увечері у вівторок, 31 серпня, в річку Дніпро з Північного моста столиці стрибнув чоловік. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ без цензури».

На місце події оперативно прибули медики та рятувальники ДСНС. За допомогою катера чоловіка вдалося підняти з води, після чого його передали медикам. В результаті падіння в неглибокому місці чоловік отримав травми. Встановлено, що він — 1987 року народження. Про причини свого вчинку говорити відмовився.

Швидка допомога

Раніше повідомлялося, що самогубство скоїв 15-річний хлопець — він стрибнув з моста в Києві, і лікарі близько доби боролися за його життя. Незадовго до події від коронавірусу померли прийомні батьки підлітка.

Фото: Telegram-каналі «Київ без цензури»

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