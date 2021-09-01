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Події

У Вінниці під час шкільної лінійки помер чоловік

15:23 1 вересня 2021
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У Вінниці шкільна лінійка до свята 1 вересня затьмарилася сумною подією — безпосередньо в навчальному закладі помер літній чоловік, дідусь одного з першокласників. Про це повідомив вінницький сайт Вінніця.info.

НП сталася в школі № 4. Свято для учнів було організоване в актовому залі школи. 71-річний чоловік до залу не дійшов. Він знепритомнів, співробітники школи і батьки учнів спробували привести потерпілого до тями, але безуспішно.

Викликана «швидка» продовжила реанімаційні заходи, але теж без результату. Лікарі констатували смерть чоловіка.

Згідно з попередніми висновками, у пенсіонера стався серцевий напад. Остаточний діагноз повинні поставити судмедексперти. У поліції вважають, що смерть настала з природних причин, тому слідчі дії поки що не починали.

Нагадаємо, раніше МОЗ оприлюднив правила і рекомендації з проведення шкільних лінійок на 1 вересня, щоб знизити ризики для здоров'я учнів, вчителів та гостей. У деяких містах мерія порекомендувала школам не проводити святкові лінійки.

Фото pixabay.com

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