У Донецькій області чоловік у свій день народження згвалтував 13-річну школярку

Якщо в Сумській області під суд піде 24-річний хлопець, який згвалтував 14-річну школярку, то на Донеччині за подібний злочин тривалий тюремний термін загрожує 23-річному жителю Волноваського району.

Як повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі, до суду направлено обвинувальний акт, постраждала — 13-річна дівчинка.

«13 червня 2021 року близько 23:00 чоловік разом зі знайомими і родичами святкував у дворі власного приватного домоволодіння день народження. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зловмисник заманив до спальні 13-річну гостю і вчинив стосовно неї дії сексуального характеру», — йдеться у повідомленні.



У поліцію із заявою про згвалтування звернулася мати школярки, якій дочка вдома розповіла про те, що трапилося.

Максимальне покарання за ч. 4 ст. 152 КК України, яку інкримінують обвинуваченому, — до 15 років ув'язнення.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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