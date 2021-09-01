Серйозна пожежа на бульварі Шевченка в Києві: усі подробиці

У перший день нового навчального року не пощастило учням одного з київських коледжів. У столиці сталася сильна пожежа на бульварі Шевченка 54−56. Займання виникло на другому поверсі шестиповерхового будинку, де розташовується професійний коледж з військовою підготовкою (КПК ПВФП), училище, а частина приміщень здається в оренду під офіси. У ДСНС уточнили, що горів саме коледж, а точніше один з навчальних класів.

Джерело загоряння знайшли на другому поверсі

Поки одна група рятувальників гасила пожежу, друга група пройшлася задимленими коридорами третього поверху. Там знайшли непритомного чоловіка, який надихався чадним газом. Постраждалого винесли на свіже повітря, а потім передали бригаді «швидкої».

В 20.38 пожежу було ліквідовано. Поки не встановлено, що стало причиною загоряння.

З будівлі оперативно евакуювали людей.

Пожежні підрахували, що вогонь пошкодив 50 квадратних метрів будівлі.

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