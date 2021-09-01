Серйозна пожежа на бульварі Шевченка в Києві: усі подробиці
У перший день нового навчального року не пощастило учням одного з київських коледжів. У столиці сталася сильна пожежа на бульварі Шевченка 54−56. Займання виникло на другому поверсі шестиповерхового будинку, де розташовується професійний коледж з військовою підготовкою (КПК ПВФП), училище, а частина приміщень здається в оренду під офіси. У ДСНС уточнили, що горів саме коледж, а точніше один з навчальних класів.
Поки одна група рятувальників гасила пожежу, друга група пройшлася задимленими коридорами третього поверху. Там знайшли непритомного чоловіка, який надихався чадним газом. Постраждалого винесли на свіже повітря, а потім передали бригаді «швидкої».
В 20.38 пожежу було ліквідовано. Поки не встановлено, що стало причиною загоряння.
З будівлі оперативно евакуювали людей.
Пожежні підрахували, що вогонь пошкодив 50 квадратних метрів будівлі.348
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