На Донбасі бойовики 14 разів обстріляли українські позиції: є поранені

У зоні проведення операції Об'єднаних сил, де на початку тижня загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Роман Задорожний, бойовики продовжують обстрілювати позиції ВСУ — 1 і 2 вересня поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Як повідомляють в командуванні ООС, 1 вересня російсько-окупаційні війська 12 разів порушували режим припинення вогню — позиції ВСУ обстрілювали з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових і ручних протитанкових гранатометів, мінометів і стрілецької зброї.

У Луганській області був зафіксований БПЛА супротивника, який перетинав лінію розмежування.

«В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я задовільний», — йдеться у повідомленні.

А 2 вересня бойовики вже двічі обстрілювали позиції підрозділів ООС — в районі Золотого-3 вівся вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його евакуювали до лікувального закладу у задовільному стані.

У командуванні ООС додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що 29 серпня помер ветеран війни на Донбасі Герой України підполковник Олександр Петраковський. Він отримав важке поранення влітку 2014 року під час бою в районі міста Щастя. Незважаючи на це офіцер продовжив керувати групою і допомагати евакуювати поранених. Протягом наступних років він переніс багато операцій і був прикутий до ліжка.

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах.

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