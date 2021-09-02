«Нова інсталяція»: у Києві вантажівка провалилася на відреставрованій Арсенальній площі (фото)

У Києві, де нещодавно вандал пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні, водій вантажівки, який заїхав на тільки що відремонтовану та відкриту напередодні Арсенальну площу, зламав сухий фонтан. Машина провалилася колесом у яму.

«Водій вранці привіз бутильовану воду в одну з установ, яка розташовується у відреставрованому приміщенні. Він мав зупинитися біля воріт і занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче… В результаті — пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані. Наразі фахівці перевіряють стан форсунок фонтану, які змонтовані під плиткою», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами міського голови, інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан, який обладнали інтелектуальною системою динамічних форсунок, що реагують на світло і музику.

«Горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі завдані збитки», — додав мер Києва.

А ресурс «Типовий Київ» розмістив у мережі фото і відео з місця НП.

Раніше в Києві «під землю» пішов позашляховик Toyota — колесо автомобіля провалилося у глибоку яму, що утворилася прямо посеред дороги.

Фото зі сторінки КМДА в соціальних мережах.

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