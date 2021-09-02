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Події

На Харківщині «ВАЗ» збив двох дітей: 11-річний хлопець у реанімації

12:53 2 вересня 2021
дтп

У місті Чугуєві Харківської області День знань закінчився сумно для двох школярів. «ВАЗ» в'їхав в компанію людей, які йшли по узбіччю дороги. Основний удар припав на дітей: 10-річну дівчинку і 11-річного хлопчика. Про це повідомила поліція області.

Дітей доставлено в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Хлопчик зараз у важкому стані, у дівчинки травми середньої тяжкості, вона знаходиться в загальній палаті.

дтп
Водій "ВАЗ" не впоралася з керуванням

Як повідомив заступник головного лікаря Андрій Соцький для KharkivToday, хлопчика, щойно його привезли в лікарню, то відразу ж прооперували і помістили у відділення реанімації. У юного пацієнта важкі внутрішні пошкодження: розрив брижі тонкого кишечника. У дівчинки травми легші, хоча теж буде потрібний тривалий період для відновлення: у школярки зламана нога і обпалене плече.

23-річна жінка, що знаходилася за кермом «ВАЗ», судячи з усього, не впоралася з керуванням, виконуючи поворот. Поки що триває слідство.

Нагадаємо, в Ватутіне Черкаської області під колесами автомобіля виявився семирічний хлопчик. Потерпілий в комі.

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