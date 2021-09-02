На Херсонщині батьки прямо на зборах побили педагога: що відомо

У селі Благодатне Херсонській області на батьківських зборах в ліцеї перед святом Дня знань було сильно побито заступника директора. Про це повідомив сайт «Херсонці».

Жінка внаслідок удару по голові знепритомніла, постраждалій знадобилася допомога медиків. У поліції назвали тілесні ушкодження легкими, але заяву побитої зареєстрували і почали досудове розслідування, будуть встановлювати причетних до рукоприкладства.

Офіційно керівництво ліцею те, що трапилося, не коментує. А в соцмережах припускають, що конфлікт на батьківських зборах трапився через гроші — нібито від батьків ліцеїстів зажадали внесків. Хоча є і ті, хто вважає таку версію притягнутою за вуха.

Організація «Батьки SOS» розповіла «ФАКТАМ», як сім'ї можуть цивілізовано вирішити питання з навчальним закладом, якщо керівництво школи або батьківський комітет вимагають грошові внески або ремонт класу. А юристи дали поради, як реагувати на шкільний буллінг, якщо поліція відмовляється втручатися.

Фото архів pixabay.com

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