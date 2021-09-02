26.91 / 27.10 31.72 / 32.06
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Херсонщині батьки прямо на зборах побили педагога: що відомо

13:56 2 вересня 2021
жінка

У селі Благодатне Херсонській області на батьківських зборах в ліцеї перед святом Дня знань було сильно побито заступника директора. Про це повідомив сайт «Херсонці».

Жінка внаслідок удару по голові знепритомніла, постраждалій знадобилася допомога медиків. У поліції назвали тілесні ушкодження легкими, але заяву побитої зареєстрували і почали досудове розслідування, будуть встановлювати причетних до рукоприкладства.

Офіційно керівництво ліцею те, що трапилося, не коментує. А в соцмережах припускають, що конфлікт на батьківських зборах трапився через гроші — нібито від батьків ліцеїстів зажадали внесків. Хоча є і ті, хто вважає таку версію притягнутою за вуха.

Організація «Батьки SOS» розповіла «ФАКТАМ», як сім'ї можуть цивілізовано вирішити питання з навчальним закладом, якщо керівництво школи або батьківський комітет вимагають грошові внески або ремонт класу. А юристи дали поради, як реагувати на шкільний буллінг, якщо поліція відмовляється втручатися.

Фото архів pixabay.com

777

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку загрожують великі витрати та втрати — гороскоп на 2 вересня

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

гроші

Прийом заяв на отримання субсидій закінчується у вересні: деталі

Марія Голубкіна

«Немає ніякого сорому!»: Дочка Андрія Миронова різко висловилася про Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.