На трасі Київ — Чоп, де нещодавно у масштабній ДТП загинули жінка і дитина, сталася ще одна смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейських.

Як повідомляють у ГУНП в Рівненській області, напередодні близько 21:20 недалеко від міста Дубно водій автомобіля Opel Combo — 39-річний заступник начальника Дубенського відділу поліції — врізався у вантажівку Volvo, яка їхала попереду у попутному напрямку.

Фото ГУНП в Рівненській області.

«В результаті ДТП пасажирка автомобіля Opel, 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції Катерина Доманська, загинула на місці події. Водія Opel з важкими травмами госпіталізували у реанімацію місцевої лікарні. На момент ДТП обидва поліцейських перебували поза службою», — йдеться у повідомленні.

Катерина Доманська.

«Службу в органах внутрішніх справ Катерина Доманська почала у 2014 році. У колективі її пам'ятатимуть як відповідальну, сумлінну, виховану, доброзичливу і щиру. 9 вересня їй мало б виповнитися 29 років. У 15-річному віці вона залишилася без батька, а тепер мама втратила єдину дочку», — відзначили у поліції, висловивши співчуття близьким загиблої колеги.

47-річний житель Закарпатської області, який перебував за кермом вантажівки, не постраждав.

Всі обставини смертельної ДТП встановлюють слідчі територіального управління ГБР у Рівненській області, а в обласному главку Нацполіції проводиться службове розслідування. Начальник Дубенського районного відділу поліції у даний час відсторонений від виконання посадових обов'язків.

Раніше на трасі Київ — Чоп в районі села Птича водій Renault Trafiс не впорався з керуванням і врізався у відбійник — двоє людей загинули.

Фото ГУНП у Рівненській області.

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