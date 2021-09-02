СБУ пояснила обшуки в мерії Полтави: що шукали

Співробітники СБУ проводили обшуки в міськраді Полтави у зв'язку з тим, що викрили на хабарі посадовців одного з управлінь міськради та місцевого депутата.

За інформацією СБУ, група намагалася організувати систему поборів з місцевих підприємців при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, погрожували створити перешкоди у веденні бізнесу.

За даними слідства, вартість таких дозвільних документів для одного з місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тисяч доларів США.

Оперативники СБУ затримали депутата під час отримання другого траншу «платежу».

Нагадаємо, раніше у Харківській області співробітники СБУ виявили угруповання, яке займалося масштабним розкраданням бюджетних коштів.

фото https://ssu.gov.ua/

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