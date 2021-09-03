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Події

Біля бази відпочинку в Кирилівці виявили вибухівку: перші подробиці

13:40 3 вересня 2021
Вибухівка

Біля бази відпочинку «Озерна», яка знаходиться в курортному селищі Кирилівка, відомому в цьому році засиллям медуз, прикордонники виявили боєприпаси та вибухівку. Про це в Facebook повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Схованка з вибухівкою прикордонники виявили недалеко від берегової лінії при відпрацюванні оперативної інформації. На місце прибули співробітники ДСНС і Національної поліції.

Находка пограничников

У схованці перебувало понад 120 патронів різних калібрів, 3 гранати Ф-1, 6 електродетонаторів, 6 кг тротилу та 2 запальні трубки. Боєприпаси та вибухівку прикордонники передали співробітникам ДСНС.

Тайник

Раніше повідомлялося, що на пляжі в Кирилівці виявили дві протитанкові міни. У цьому ж районі міну знайшли також в городі.

Фото: Південне регіональне управління Державної прикордонної служби

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