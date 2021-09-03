26.86 / 27.04 31.72 / 32.07
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Під Вінницею кримінальник викрав і намагався згвалтувати 11-річну дитину

14:08 3 вересня 2021
Поліцейські

У Вінницькій області, де цього літа поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбещенні хлопчиків 11 і 12 років, правоохоронці звільнили школярку — її утримував і намагався згвалтувати кримінальник.

Як повідомляють в ГУНП у Вінницькій області, 56-річний чоловік в одному з населених пунктів Могилів-Подільського району, будучи п'яним, зустрів на вулиці дівчинку і, погрожуючи їй розправою, змусив школярку сісти в коляску його мотоциклу.

Фото ГУНП у Вінницькій області.

Односельці, побачивши школярку з дорослим чоловіком, подзвонили її батькам. Ті прибігли до дому раніше судимого чоловіка і зрозуміли, що господар закрився з їхньою донькою. Після цього мати дитини зателефонувала у поліцію.

«Вибивши вхідні двері, поліцейські звільнили дитину і затримали зловмисника, він поміщений у ізолятор тимчасового утримання», — відзначили у поліції і додали, що школярка намагалася втекти, але господар будинку змушував її пити алкоголь, душив і погрожував вбити. Дитині знадобилася допомога психолога.

Фото ГУНП у Вінницькій області.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Василя Ободівського, затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, у тому числі — за спробу згвалтування.

Затриманому інкримінують ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 152 (згвалтування) КК України. Він знаходиться у ізоляторі тимчасового утримання. Санкції — до 15 років ув'язнення.

Раніше у Чернігові затримали чоловіка, якого підозрюють у згвалтуванні 13-річної дівчинки. 58-річний громадянин Азербайджану заманив школярку у торговий вагончик під приводом прибирання, а потім накинувся на дівчинку.

Фото ГУНП у Вінницькій області.

322

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банкомат

Термінали не працюватимуть, картки заблокують: «ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми 4 вересня

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Гороскоп кохання

Тельці змусять ревнувати, а на Риб і Близнюків чекають приємні сюрпризи: гороскоп кохання на вересень від Хаяла Алекперова

Знаки зодіаку

Яким чотирьом знакам зодіаку посміхнуться зірки — гороскоп на 3 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.