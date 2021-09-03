Дивна смерть українця у Польщі: місцеві ЗМІ пишуть про тортури

У польському Вроцлаві, де у витверезнику помер 25-річний українець, якого поліція прив'язувала ременями до кушетки, проводять службове розслідування цієї НП.

Як повідомляє «Телеграф», ЗМІ Польщі розшукали відео з камер спостережень, на якому зафіксований Дмитро Никифоренко — медики виводять його з автобуса, де нібито він буянив. Однак на відео ніяких ознак агресії не видно — молода людина спокійно йде поруч з медиками.

Фото зі сторінки організації "Книга пам'яті померлих за кордоном українців".

В організмі хлопця виявили 1,5 проміле, а польські поліцейські та медики стверджували, що у витверезнику він поводився агресивно — бився і кусався.

Також місцеві мас-медіа стверджують, що у витверезнику Дмитра катували — били палицею, душили, бризкали з газового балончика, а потім зв'язали. У якийсь момент він почав синіти і задихатися, а потім і помер.

Відзначається, що справою про загибель громадянина України зайнялася прокуратура. Двоє підозрюваних у причетності до смерті Дмитра відсторонені від роботи, а двоє — звільнені зі служби.

Раніше у польській лікарні помер 23-річний житель Дрогобича Ігор Турецький. Він постраждав під час пожежі у своїй квартирі, коли намагався загасити вогонь. Молода людина отримала опіки четвертого ступеню.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

254

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter