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Події

Вбивство в Києві: жінка позбавила життя коханого ударом ноги в живіт

16:56 3 вересня 2021
поліція

В Києві жінка ударом в живіт вбила свого цивільного чоловіка. Про це повідомили у столичній поліції.

Інцидент стався на вулиці Військовій в Голосіївському районі. Як стало відомо, чоловік разом з товаришами у квартирі розпивав спиртні напої. 43-річна киянка застала їх за цим заняттям й накинулася на співмешканця.

У поліцію повідомив сусід. Він розповів, що виявив у квартирі чоловіка без ознак життя.

Чоловіки та жінка, що знаходилися у квартирі, пояснили правоохоронцям, що під час розпиття спиртного їхній товариш по чарці нібито заснув. Судмедексперт при первинному огляді не виявив видимих пошкоджень не тілі померлого.

Після проведення судово-медичної експертизи, було встановлено, що у чоловіка пошкоджено внутрішній орган, імовірно від побиття, що призвело до загибелі.

Поліціянти встановили, що до смерті чоловіка причетна його співмешканка.

Жінку затримали і вже оголосили їй про підозру. Суд відправив її під цілодобовий домашній арешт.

За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Раніше «ФАКТИ» писали про страшне вбивство під Полтавою, де чоловік зґвалтував та вбив свою дружину. А в Дніпропетровській області чоловік перерізав горло своєму пасинку.

фото https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/

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