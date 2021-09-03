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Події

Діти скаржилися на кашель та утруднене дихання: в школі в Києві невідомий розпорошив газ з перцевого балончика

17:19 3 вересня 2021
школа

Заняття в одній з київських шкіл, які не встиглі розпочатися, вже достроково завершилися. Причиною став неприємний інцидент — невідомий розпорошив у приміщенні навчального закладу перцевий газ з балончика, повідомляє «Київ Оперативний».

«Тільки що надійшла інформація, що в школі № 97, яка знаходиться на вулиці Олени Теліги, хтось розбризкав перцевий балончик», — йдеться у повідомленні.

Подія трапилася кілька годин тому. Щоб уникнути можливих наслідків, школярів вивели на вулицю й відпустили додому.

При цьому деякі діти, зазначає видання, скаржилися на кашель та утруднене дихання.

На місце інциденту були викликані правоохоронці, які і повинні встановити винуватця інциденту, а також інші деталі.

Нагадаємо, у свій час в українських школах історії з розпиленням газу з балончиків були досить частими. Іноді їх розпилювали самі учні, щоб зірвати уроки. У деяких випадках застосування газових балончиків мало дуже важкі наслідки. Так в одеській школі № 22 учень восьмого класу розпорошив вміст перцевого газового балончика в обличчя викладачці математики. Інцидент стався в класі прямо під час уроку. Вчителька отримала опік рогівки ока.

фото https://t.me/KyivOperativ/

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